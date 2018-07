Paulo César Carpegiani testa opções em jogo-treino do São Paulo

SÃO PAULO - Sem contar com seus titulares, o técnico Paulo César Carpegiani testou algumas opções no jogo-treino com o Nacional, nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O São Paulo venceu os rivais com dois gols do atacante Willian José.

O treinador aproveitou a atividade para avaliar o rendimento de Fernandão, recuperado de dores no púbis, e Rivaldo, com poucas chances entre os titulares nas últimas partidas. A equipe foi escalada com Denis; Xandão, Zé Vitor e Luiz Eduardo; Edson Ramos, Wellington, Cleber Santana, Rivaldo e Junior Cesar; Fernandão e Willian José.

Carpegiani contará com todos os seus titulares no treino desta terça, à tarde. O treinador vai preparar o time para o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Goiás, no Morumbi.

O técnico ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Alex Silva, desfalque no jogo contra a Portuguesa, domingo, pelo Paulistão. Com dores no joelho direito, ele deverá ser avaliado nesta terça. "O Alex melhorou e vamos ver como será os próximos dias. Temos de conversar com o Carpegiani também para ver a programação", afirmou o médico José Sanchez.

Veja também:

Lucas se machuca e desfalca São Paulo nas próximas duas semanas