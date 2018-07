Paulo César Carpegiani testa São Paulo com três zagueiros em treino

CAMPINA GRANDE - O técnico Paulo César Carpegiani escalou o time do São Paulo com três zagueiros no treino desta terça-feira, no Estádio Amigão, local da partida desta quarta, contra o Treze-PB, na cidade de Campina Grande, pela primeira rodada da Copa do Brasil.

Rhodolfo, Alex Silva e Miranda formarão o trio da defesa no esquema 3-5-2 pela primeira vez. O estreante Rhodolfo foi titular no jogo com a Portuguesa, no domingo, mas atuou como um lateral-direito. Desta vez, porém, ele jogará na zaga. Jean ficará na lateral, enquanto Juan atuará pelo lado esquerdo.

Carpegiani aproveitou o treino desta terça para confirmar a escalação de Lucas, que estava integrado à seleção brasileira Sub-20, na vaga de Rivaldo, poupado. Dagoberto e Fernandinho será os atacantes. Fernandão sentiu dores no púbis e não viajou para a Paraíba.

O São Paulo deverá entrar em campo nesta quarta-feira escalado com: Rogério Ceni; Rhodolfo, Alex Silva e Miranda; Jean, Rodrigo Souto, Carlinhos, Lucas e Juan; Dagoberto e Fernandinho.