Paulo Cesar de Oliveira apita final do Paulistão

Salvio Spinola Fagundes Filho e Wilson Luiz Seneme foram os outros árbitros que participaram do sorteio desta terça-feira, mas Paulo Cesar de Oliveira acabou sendo o escolhido. Ednilson Corona e Alberto Poletto Masseira serão os seus assistentes no jogo de domingo no Pacaembu.

Ainda nesta terça-feira, a FPF sorteou o árbitro do primeiro jogo da final do título de Campeão do Interior. O escolhido foi Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, que irá apitar São Caetano x Botafogo, sábado, a partir das 18 horas, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.