Paulo Cézar Carpegiani é demitido pelo Vitória após 14 jogos

Às vésperas do clássico com o Bahia, a diretoria do Vitória anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico Paulo Cézar Carpegiani. Técnico da equipe Sub-23, João Burse vai assumir o comando do time até o fim do Campeonato Brasileiro.

"O clube rubro-negro agradece ao treinador pelos serviços prestados durante a sua passagem pelo comando do Leão da Barra e deseja sucesso em sua carreira", declarou a diretoria do time baiano.

Carpegiani deixou o comando do Vitória quando o time ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento com 34 pontos, dois abaixo do Sport, que é o primeiro time fora da zona da degola. O treinador esteve à frente da equipe em 14 jogos e somou quatro vitórias, três empates e sete derrotas, com aproveitamento de 35%.

"Eu, Paulo Cézar Carpegiani, agradeço ao clube, funcionários, jogadores, direção, imprensa e a torcida pelo apoio durante esta passagem pelo Vitória. Não tenho nenhuma restrição à decisão tomada pelo clube e entendo que sirva como uma grande motivação para a reta final do campeonato", declarou Carpegiani.

O Vitória volta a campo no próximo domingo para disputar o clássico com o Bahia, no Barradão, em Salvador, pela 33ª rodada do Brasileirão.