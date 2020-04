Paulo Dybala testa positivo para covid-19 pela quarta vez em seis semanas

O atacante da Juventus Paulo Dybala testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) pela quarta vez em seis semanas, de acordo com informações da CNN norte-americana. Uma fonte ligada ao jogador argentino disse ao canal de televisão que o atleta aguarda por dois novos testes de saliva, considerado o mais seguro, para confirmar a suspeita.

“Ele está bem, não apresenta sintomas e treina normalmente. Agora ele está aguardando os resultados dos últimos dois testes para a covid-19”, relatou a fonte. Não ficou claro o período em que o jogador fez as coletas. “Dybala tem de respeitar o sistema de saúde e o tempo que leva para a realização dos testes. Ele é jogador de futebol e não recebe tratamento preferencial ", acrescentou. O atacante da Juventus foi uma das três estrelas do elenco de Maurizio Sarri que contraíram o vírus ainda em março. O zagueiro Rugani e o meio-campo Matuidi já estão curados.

Dybala havia anunciado no dia 21 de março, em sua conta oficial do Instagram, que, assim como sua namorada Oriana Sabatini, havia contraído o vírus. Seis dias depois, através do canal do Youtube da Juventus, o atacante deu a entender que estava melhor, mas não indicou se teria ou não se curado.

“Agora eu posso me mover melhor, andando e tentando treinar. Eu mal conseguia respirar, não conseguia fazer nada depois de cinco minutos. Meus músculos doíam. Felizmente, Oriana e eu estamos melhores agora”, revelou o jogador na época. A Juventus ainda não se pronunciou sobre o fato de o jogador ter novamente testado positivo para a doença. No caso de Rugani e Matuidi, foi o clube que anunciou a recuperação total dos atletas.

Dybala está assintomático, mas pelos novos exames ele ainda tem uma pequena carga viral em seu organismo. Não se trata, portanto, de nova infecção.