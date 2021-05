Paulo Fonseca confia em um 'grande trabalho' de José Mourinho no comando da Roma

O técnico português Paulo Fonseca sabe que não vai permanecer na Roma na próxima temporada e que seu cargo será ocupado pelo compatriota José Mourinho. Apesar disso, o treinador mostra motivação para a disputa do jogo de volta das semifinais da Liga Europa contra o Manchester United e prevê um 'grande trabalho' de seu sucessor.

"Para mim o profissionalismo é um valor sagrado. Estou bem, estou com a mesma motivação com a qual cheguei ao clube. Quero fazer o melhor para a Roma até o fim. Todos sabemos que Mourinho é um grande treinador e fará um grande trabalho na Roma", disse Fonseca, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.

"Não se trata do momento mais difícil da minha carreira. Vivo este momento com normalidade, profissionalismo e com concentração no meu trabalho até o último dia", afirmou o treinador, que vai dirigir o time italiano, nesta quinta-feira, com a missão de tentar reverter a goleada por 6 a 2 sofrida no duelo de ida, no Old Trafford.

"Evidentemente não é fácil ganhar por 4 a 0 do Manchester United, mas tudo pode acontecer no futebol. Nada é impossível. Eu tenho fé", disse o técnico. "Espero um jogo difícil, pois enfrentar o United é sempre bastante complicado. A vantagem deles é muito grande, mas nós queremos ganhar e vamos lutar até o final."

Caso consiga realiza a missão quase impossível e alcançar a final da Liga Europa, a Roma terá pela frente Arsenal ou Villarreal. No primeiro jogo, na Espanha, os espanhóis venceram por 2 a 1. Desta forma, jogam por um empate também nesta quinta-feira, em Londres.