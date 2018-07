Paulo Henrique assina contrato, e já treina no Palmeiras

Como aconteceu na terça, Paulo Henrique treinou com o restante do grupo. Mas, desta vez, foi testado na equipe titular. O atleta de 21 anos substituiu João Vitor durante a atividade e tem boas chances de fazer sua estreia já neste domingo, diante do Botafogo, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Ele ainda precisa ser inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A entrada de Paulo Henrique não foi a única mudança na equipe promovida por Felipão. O treinador testou Chico, no meio-campo, e o atacante Adriano. Na parte final do treino, ele ainda colocou Tinga e Luan nos lugares de Chico e Patrik, respectivamente. Desta forma, o time atuou com três atacantes: Kléber, Adriano e Luan.

Sem poder contar com Cicinho, Rivaldo, Valdivia, Lincoln e Wellington Paulista, Felipão deverá escalar o Palmeiras com: Marcos; João Vitor (Paulo Henrique), Danilo, Thiago Heleno e Gabriel Silva; Chico (Tinga), Márcio Araújo, Marcos Assunção e Patrik (Luan); Adriano e Kléber.