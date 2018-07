Paulo Henrique chega ao Palmeiras e promete gols

O atacante Paulo Henrique foi, enfim, apresentado como jogador do Palmeiras. O novo reforço já treina com os companheiros há uma semana, mas sua apresentação oficial aconteceu apenas nesta terça-feira. E, beijando o escudo do clube, ele prometeu muitos gols.

"Este beijo representa o carinho que tenho pelo Palmeiras. É um orgulho estar aqui hoje. Sempre tive afinidade com o clube, até porque a maior parte da minha família é palmeirense, e desde criança tinha o sonho de vestir essa camisa", disse Paulo Henrique.

Revelado pelo Atlético-MG, Paulo Henrique tem 21 anos e defendeu o Heerenveen, da Holanda, nas últimas três temporadas. "Eu tinha algumas propostas para continuar na Europa, mas, quando surgiu o nome do Palmeiras, não pensei duas vezes", contou.

Com contrato assinado com o novo clube até o final de 2011, ele garante estar pronto para estrear com a camisa palmeirense. "Espero alegrar muito a torcida com os meus gols", revelou Paulo Henrique. "Minha característica é fazer gol."