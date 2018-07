Paulo Henrique Ganso admite estar mais próximo do futebol italiano

SANTOS - O futuro de Paulo Henrique Ganso ainda é incerto, mas ele próprio admitiu que está mais perto do futebol italiano. Apesar de ter contrato com o Santos até 2015, o jovem meia de 21 anos pretende deixar o clube, provavelmente no meio do ano, para realizar o sonho de jogar na Europa. E, no momento, os rivais Milan e Internazionale seriam os maiores candidatos para contratá-lo.

Em entrevista à rede de tevê italiana Sky, divulgada nesta sexta-feira, Ganso reconheceu o interesse de Milan e Inter na sua contratação, mas garantiu que ainda não tem nada certo - o Santos não tem interesse em vendê-lo e diz que só aceita liberá-lo pelo valor da multa rescisória, estipulada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 114 milhões). Mesmo assim, ele revelou estar "mais próximo" da Itália.

Quando perguntado pelo repórter italiano se iria para Milan ou Inter, Ganso respondeu: "Não sei. Uma das duas, quem sabe. Me sentiria útil para as duas equipes. Espero que isso possa acontecer um dia, que eu possa jogar em uma das duas". Depois, ele avisou que ainda não tem nada definido. "Estou procurando sempre os melhores passos para a minha carreira", completou o jogador.

Ganso também lembrou que tem "muitos amigos" na Itália, o que ajudaria numa possível transferência. "Falo sempre com o Robinho e com o Thiago Silva. São amigos e estão loucos para me levar para lá", disse o meia, citando os jogadores brasileiros do Milan. "O Leonardo me elogia muito. É um grande treinador e uma grande pessoa", afirmou ele, ao falar do técnico brasileiro da Inter.

Enquanto Ganso sofre assédio de Milan e Inter, a diretoria do Santos bem que tentou reformular o contrato do jogador, para tentar mantê-lo por mais tempo na Vila Belmiro. Mas não houve acordo. Apesar disso, o jovem astro continua defendendo a camisa santista na Libertadores e no Paulistão - está confirmando no time que encara a Ponte Preta, neste sábado, pelo campeonato estadual.

Veja também:

Diogo desfalca Santos por 2 meses e perde Libertadores

Santos deve ter força máxima contra a Ponte Preta

ESTADÃO ESPN - Arouca ressalta que duelo contra a Ponte Preta será complicado