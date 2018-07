Paulo Henrique Ganso treina normalmente e deve jogar no sábado

SÃO PAULO - O primeiro treino de Alexandre Pato aberto à imprensa no CT da Barra Funda contou também com a presença de Paulo Henrique Ganso. O meia, recuperado de dores musculares, participou normalmente das atividades desta manhã se colocou à disposição para defender a equipe diante da Portuguesa, sábado, no Morumbi, pela oitava rodada do Paulistão.

Na terça-feira, na reapresentação do elenco após a derrota para a Ponte Preta no fim de semana, o meia ficou trabalhando com os fisioterapeutas do clube no Reffis, o centro de recuperação do São Paulo. Nas sete primeiras rodadas do Paulistão, Ganso foi titular em todas. Só foi substituído três vezes, deixando de participar de menos de um tempo de jogo.

Atualmente Ganso não tem um reserva direto, até porque Jadson foi para o Corinthians e Maicon, que pode ocupar a mesma faixa do campo, tem atuado ao seu lado, como segundo homem de meio-campo. As opções de Muricy Ramalho são Boschilia, de apenas 17 anos, e Lucas Evangelista, de 19.