Paulo Henrique nega mágoa com ex-técnico Luxemburgo O Santos vai reencontrar o seu ex-treinador, Vanderlei Luxemburgo, nesta quarta, contra o Atlético-MG, no Mineirão. Para a maioria dos jogadores será apenas a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, mas para alguns garotos pode ser a oportunidade de dar uma resposta em campo ao técnico. É que Luxemburgo deu pouco espaço aos pratas da casa santistas, preferindo escalar veteranos.