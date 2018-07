Paulo Henrique pede respeito ao Santo André na decisão

"Tratando-se de final não há favorito, embora o Santos seja o grande na decisão. O que temos que levar em conta é que o Santo André não foi o segundo colocado da fase de classificação por acaso. É uma equipe jovem e muito rápida", destacou o camisa 10. "Vamos ter muito trabalho, mas o nosso time tem muita qualidade e vai procurar se impor. Temos que coroar a nossa boa campanha com a conquista do título", acrescentou.

Paulo Henrique elogiou o esquema 4-4-2, sem o atacante de referência - André saiu para a entrada de Pará, com a passagem de Wesley para o meio -, armado por Dorival Júnior para derrotar o São Paulo neste domingo. "O time já se deu bem dos dois jeitos, mas nesse do jogo contra o São Paulo eu tive mais liberdade para atuar mais perto dos jogadores de frente. Dessa forma, me sinto mais à vontade. No 4-3-3 eu e Marquinhos somos obrigados a voltar para ajudar o Arouca na marcação", explicou o meia.

Se dependesse da sua vontade, o jogador estaria no time que vai enfrentar o Guarani nesta quarta-feira, às 19h30, no Brinco de Ouro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Como o Santos goleou por 8 a 1 no jogo da Vila Belmiro, só fica sem a vaga para as quartas se perder por mais de seis gols de diferença. Por isso, dos titulares, Dorival vai escalar apenas Felipe.