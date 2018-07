Paulo Henrique tem julgamento adiado e está liberado

O Santos não precisa mais se preocupar com a ameaça de não ter o meia Paulo Henrique à disposição para o primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista. O jogador deveria ser julgado no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) nesta segunda-feira, mas teve a sessão adiada a pedido do advogado santista. Agora, o julgamento será apenas na próxima segunda.

Paulo Henrique foi denunciado pela agressão ao são-paulino Dagoberto, ainda no jogo de ida das semifinais do Paulistão, no Morumbi. No segundo tempo da partida, o meia acertou uma cotovelada no atacante do São Paulo em disputa na área santista. Apesar de ter provocado um sangramento no adversário, o santista garantiu que o golpe não foi intencional.

Pelo lance, Paulo Henrique responderá por agressão física, que prevê como pena a suspensão de quatro a 12 jogos. Assim, caso receba qualquer punição, o meia desfalcará o Santos no segundo jogo da decisão do Paulista.

Também nesta segunda, ficou definido que os dois confrontos decisivos serão disputados no Pacaembu. Assim, Santos e Santo André se enfrentam nos próximos dois domingos, na capital paulista.