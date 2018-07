Paulo Miranda deve trocar o São Paulo pelo Red Bull, da Áustria

O São Paulo está perto de fechar a ida do zagueiro Paulo Miranda para o Red Bull, da Áustria. O jogador, que também atua como lateral direito, tem 40% dos direitos econômicos pertencentes ao clube do Morumbi e pode ser a próxima saída do elenco depois do zagueiro Rodrigo Caio ir para o Valencia.

A fila de negociações do Tricolor ainda tem o volante Denilson, que pode fechar com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. Paulo Miranda atualmente está machucado com um estiramento na coxa direita e neste primeiro semestre foi reserva do time. Os titulares do setor são Rafael Toloi e Dória.

Paulo Miranda está no clube desde 2012, quando deixou o Bahia. O defensor se fixou como lateral-direito na campanha do título da Copa Sul-Americana no mesmo ano e em julho da temporada seguinte, quase se transferiu para o Olympique de Marselha. O negócio com o clube francês estava fechado, mas o São Paulo decidiu de última hora segurar o jogador, principalmente a pedido do técnico Paulo Autuori, recém-contratado na ocasião.

Se o zagueiro sair, o São Paulo vai ter como opções para a defesa Rafael Toloi, Lucão e Edson Silva, além de Breno, que tenta recuperar a forma física. Dória tem contrato de empréstimo com o Olympique de Marselha até o fim de junho, mas o vínculo pode ser prorrogado.