Paulo Miranda diz que São Paulo já superou decepção

O zagueiro Paulo Miranda viveu emoções bem diferentes na última quarta-feira. Substituto do contundido Antonio Carlos, ele marcou o gol do São Paulo que abriu o placar da partida contra o Bragantino, mas viu o time sofrer a virada no Morumbi e ser eliminado da Copa do Brasil com a derrota por 3 a 1. Paulo Miranda garante, porém, que o time já deixou para trás a decepção pela queda no torneio.

O jogador ressaltou que o pensamento já está no clássico com o Palmeiras, domingo, no Pacaembu, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Já levantamos a cabeça após a eliminação. Vamos em busca de mais uma vitória no Brasileiro e, por isso, temos que deixar aquela derrota para trás. Nossa equipe tem qualidade e já mostrou isso em outros jogos", disse.

Paulo Miranda destacou que um triunfo sobre o rival elevará a moral dos jogadores são-paulinos. "Todo clássico é importante, por isso estamos focados, e uma vitória pode nos dar moral para continuar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro", afirmou.

Com 23 pontos, o São Paulo ocupa a quinta posição no Campeonato Brasileiro e além de pensar em se reabilitar, o time também vai tentar aproveitar o clássico para ficar mais próximo de entrar no grupo dos quatro primeiros colocados.