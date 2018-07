Paulo Miranda e Lucão disputam vaga de titular contra o São Bento

O São Paulo deve ter uma dupla de zaga totalmente reserva para enfrentar o São Bento, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Paulista. O técnico Muricy Ramalho não poderá escalar o suspenso Rafael Toloi e nem o machucado Doria. Com isso, Paulo Miranda e Lucão disputam a preferência pela vaga de titular.

Muricy deve definir a equipe em treino na tarde desta quarta-feira. Os desfalques também podem ser Souza, com dores na coxa direita, e Luis Fabiano, que tem dores musculares. Ambos não treinaram nesta terça e devem ser poupados para evitar um desgaste excessivo antes de enfrentarem o San Lorenzo, na próxima semana, pela Libertadores.

O Tricolor perdeu a invencibilidade no Campeonato Paulista no último domingo e buscará apagar a derrota para o Corinthians. O tropeço permitiu que Mogi Mirim e Ituano diminuíssem a diferença para o clube do Morumbi na liderança do Estadual. "Dentro de campo, todos precisam um dos outros para se ajudar e se cobrar para termos um bom resultado", disse o atacante Alexandre Pato.