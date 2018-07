Paulo Miranda e Luis Fabiano nem viajam ao Chile

Apresentando bom futebol desde que começou a ser aproveitado na lateral direita, Paulo Miranda sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Ele ainda será reavaliado durante a semana para saber a gravidade da lesão.

Já Luis Fabiano pediu para ser poupado. Apesar de não ter apresentado nenhum "quadro agudo", de acordo com o São Paulo, ele deixou o jogo contra o Sport, sábado, com dores musculares. Os departamentos médico e fisiológico do clube constataram um alto desgaste muscular do centroavante.

Na lateral direita, deve jogar Douglas, que é da posição. No ataque, a tendência é que Ademilson, Cícero e Willian José disputem a vaga aberta por Luis Fabiano. O atacante volta ao time domingo, para um jogo difícil contra o Fluminense, líder do Brasileirão.