Paulo Miranda e Rhodolfo vão a campo no São Paulo Os zagueiros Paulo Miranda e Rhodolfo ficaram mais próximos de um retorno ao São Paulo nesta segunda-feira. Nesta manhã, os jogadores, que estão em recuperação de dores musculares, realizaram um trabalho no CT da Barra Funda, sob supervisão do fisioterapeuta Ricardo Sasaki. Ainda nesta tarde, Paulo Miranda e Rhodolfo realizarão um trabalho semelhante.