Paulo Miranda espera retomar posição no São Paulo Paulo Miranda ficou dois jogos afastado do São Paulo por conta de uma lesão no joelho e esperava voltar à equipe diante do Grêmio, domingo passado, no Olímpico. Mas Ney Franco optou por manter Douglas entre os titulares. Contra o Náutico, o zagueiro deve voltar a ser improvisado na lateral, uma vez que Douglas está suspenso pelo terceiro amarelo.