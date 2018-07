Paulo Miranda evolui e pode voltar a treinar nesta sexta

"O Paulo (Miranda) fez tratamento e participou de trabalhos físicos leves. Ele não sentiu nada. Mediante a isso, existe a possibilidade de ele treinar com o grupo nesta sexta-feira", confirmou o médico do clube, José Sanchez, em entrevista ao site oficial.

Caso não se recupere a tempo, o zagueiro será substituído por outro novo reforço do São Paulo: Edson Silva, contratado junto ao Figueirense. Um deles fará dupla de zaga com Rhodolfo na estreia da equipe no Campeonato Paulista, neste domingo, diante do Botafogo, às 17 horas, no Morumbi.

JADSON ELOGIA GRUPO - Nesta quinta-feira, o meia Jadson fez seu primeiro trabalho em campo com o restante do elenco. Contratado recentemente junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o jogador agradeceu seus companheiros pela recepção e afirmou que já se sente em casa.

"O pessoal é muito gente boa. Todos me recebem super bem, brincando e conversando comigo. Estou me sentindo em casa. É um grupo muito bom de trabalhar e acredito que as coisas vão fluir", afirmou o meia, que ainda fez questão de exaltar a estrutura encontrada no novo clube.

"Conheci Cotia e achei excelente. Já passei por outros CTs na minha carreira que são bons, mas nunca vi um igual a este do São Paulo. Aqui na Barra Funda também está sendo muito bom e espero corresponder a tudo isso", comentou.