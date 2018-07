Paulo Miranda se diz adaptado na lateral do São Paulo Segundo melhor time do returno do Campeonato Brasileiro até aqui, o São Paulo parece ter encontrado a sua formação ideal. E uma das mudanças que fez a equipe evoluir foi o deslocamento de Paulo Miranda, vilão da equipe no primeiro semestre, para a lateral direita. No novo posicionamento, o jogador tem ajudado o time a ter a melhor defesa do segundo turno, com cinco gols sofridos em dez jogos.