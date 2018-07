Paulo Miranda sofre lesão no joelho e desfalca São Paulo

SÃO PAULO - O zagueiro Paulo Miranda vai desfalcar o São Paulo nas suas próximas partidas. Nesta sexta-feira, o clube confirmou que o jogador sofreu um entorse no joelho direito durante a derrota por 2 a 1 para o CRB, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, e já está sob os cuidados do Reffis.

Após retornar de Maceió, na última quinta-feira, Paulo Miranda foi para o CT da Barra Funda, onde passou por avaliação dos médicos do São Paulo, seguindo depois para realizar exames. Os testes, então, apontaram um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito.

Reserva, Paulo Miranda entrou em campo após a expulsão de Rodrigo Caio em Maceió para ajudar a recompor o sistema defensivo do São Paulo e acabou se contundido. Agora, ele vai desfalcar o time no próximo domingo, em Uberlândia, diante do Cruzeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

No fim de semana, Antonio Carlos e Rodrigo Caio formarão a dupla de zaga titular do São Paulo. Edson Silva e Lucas Silva são as outras opções do técnico Muricy Ramalho para o sistema defensivo.