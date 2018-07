Paulo Miranda também desfalca São Paulo na excursão A sequência de jogos (foram nove só no mês de julho) fez mais uma vítima no São Paulo. Nesta quarta-feira, o zagueiro Paulo Miranda deixou o gramado da Allianz Arena ainda no começo do primeiro tempo do jogo contra o Bayern de Munique, com dores na coxa esquerda, e vai desfalcar a equipe no restante da excursão pela Europa e pelo Japão.