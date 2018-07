Paulo Miranda treina, mas Luis Fabiano ainda é dúvida Os jogadores do São Paulo já se reapresentaram no CT da Barra Funda nesta segunda-feira após o empate sem gols com o Flamengo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os titulares ficaram no Reffis fazendo um trabalho de recuperação física enquanto os reservas, e quem jogou pouco tempo em Brasília, foram a campo iniciar a série de atividades táticas para tirar o time da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.