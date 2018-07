Paulo Miranda vibra com titularidade no São Paulo

SÃO PAULO - A zaga foi o setor que mais ganhou concorrência no São Paulo neste início de temporada. Com seis opções para formar a dupla de defesa, o técnico Emerson Leão surpreendeu ao escolher Paulo Miranda para ser o companheiro de Rhodolfo no primeiro treino coletivo do ano, neste sábado, no CT da Barra Funda. Contratado junto ao Bahia, o ex-zagueiro do Palmeiras vibrou com a oportunidade.

"Foi muito importante começar de titular. Isso mostra que o treinamento deu certo. Ele ainda pode testar outras formações, mas estou bastante feliz e motivado para manter esta vaga", comentou Paulo Miranda.

Com a escolha pelo ex-zagueiro do Bahia, treinaram entre os reservas Bruno Univi e Edson Silva. João Filipe, que terminou 2011 como titular, começou a nova temporada como lateral-direito no time reserva. Já Luiz Eduardo, que só deve permanecer no elenco se Bruno Uvini for negociado, nem participou do coletivo.

Paulo Miranda sabe que a concorrência é grande e que tem que trabalhar duro para se manter entre os 11 que começarão jogando no primeiro jogo de 2012, no dia 22 de janeiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na estreia no Paulistão.

"O Leão já estava analisando os outros zagueiros também durante os treinamentos. Fui o escolhido neste primeiro momento e vamos ver como será daqui para frente até a hora do jogo", completou o defensor.