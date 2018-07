Paulo Miranda vira um problema inesperado para o São Paulo

O São Paulo ganhou um problema inesperado no jogo em que venceu o Sport por 2 a 0, domingo, no Morumbi. Paulo Miranda, que vem jogando improvisado na lateral direita, saiu aos 13 minutos de partida sentindo um incômodo e o técnico Muricy Ramalho torce para que a contusão não seja grave - o atleta vai ser examinado nesta segunda-feira. Como Douglas foi negociado recentemente com o Barcelona, o elenco está descoberto na posição e, mesmo que a diretoria resolva contratar outro jogador, a dificuldade será encontrar boas opções no mercado.

O técnico Muricy Ramalho disse após a vitória com os pernambucanos que o São Paulo está observando o mercado, mas admite a dificuldade para contratar um lateral-direito. "O grande problema é que não se pode mais trazer jogador de fora e também é difícil encontrar em clubes da Primeira Divisão. Mas vamos ver", disse.

O São Paulo está observando alguns jogadores da Série B, mas vai estudar bem antes de fazer a contratação. "Se não for para chegar e jogar não interessa. Vamos apostar nos nossos", avisou Muricy.

A contusão de Paulo Miranda abriu espaço para o garoto Auro, de 18 anos, que entrou muito bem na partida. Apoiou bastante o ataque, foi eficiente no desarme e, ainda no primeiro tempo, numa das raras jogadas ofensivas do time rubro-negro, evitou a marcação do gol. Auro foi elogiado por Kaká e pelo técnico Muricy Ramalho. "Auro tem uma técnica diferente. É muito técnico, tanto que mostrou no gol, deu dois tapas diferentes, é um jogador inteligente", definiu. "A única coisa em que ele perde é no corpo mesmo, na bola no segundo pau. Mas ganhamos um cara do meio pra frente."

Auro também é um jogador que tem sido observado de perto por Alexandre Gallo, técnico das seleções de base do Brasil. Ele já disputou um Mundial pela sub-17, na Rússia, no ano passado, e neste ano esteve no Torneio de Toulon.

A contusão de Paulo Miranda pode ser apenas a primeira no elenco são-paulino nesta reta final de temporada. Isso porque o Tricolor, como quase todas as equipes do futebol brasileiro, passarão a enfrentar uma maratona de jogos, nos meios e nos fins de semana, e o preço a pagar por isso é o desgaste dos atletas, que pode resultar em uma série de contusões.

"O Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo e as outras competições vão atrapalhar. Nós temos dificuldade. Hoje (domingo) já perdemos o Paulo, os outros times estão perdendo jogadores e vão continuar perdendo", prevê o treinador. Ele dá as dificuldades que o São Paulo enfrentou recentemente como exemplo - jogou na quinta-feira à noite contra o Criciúma pela Copa do Brasil e no domingo contra o Sport pelo Brasileiro - e diz que é impossível evitar contusões diante de um calendário que sacrifica tanto o jogador.

"Atualmente se aumentou tudo. Quilometragem, velocidade, hoje o jogo é muito duro e a recuperação não é a correta. É impossível jogar duas competições dessa maneira, Não é fácil, não, mas a gente vai levando", encerrou, com um misto de irritação e resignação.