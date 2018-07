Paulo Miranda volta a treinar no gramado do CT do São Paulo

Apesar do estiramento na coxa direita de Luis Fabiano, o departamento médico do São Paulo está menos movimentado do que nunca na temporada. Nesta terça-feira, o zagueiro Paulo Miranda completou duas semanas de tratamento de um estiramento na coxa esquerda e iniciou a fase de transição entre o Reffis (centro de recuperação) e o campo.

O jogador passou a correr ao redor do gramado e em breve deve ficar à disposição do técnico Muricy Ramalho, que está cada vez mais repleto de opções para a zaga. Além dos titulares Antonio Carlos e Rodrigo Caio, ele conta com a volta de Rafael Tolói, que estava emprestado à Roma, Edson Silva e Lucão. Este, o mais jovem do sexteto, foi titular enquanto Rodrigo Caio servia à seleção sub-21, na França, em maio.

Atualmente, porém, Rodrigo Caio e Antonio Carlos parecem ser intocáveis em um time que prima pelo ataque. "Como em qualquer grupo, temos que ter os operários mesmo. A gente deixa pros caras que sabem resolver o jogo, e quando chegar lá atrás, nossa função é tentar deixar o time tranquilo", comenta Antonio Carlos.