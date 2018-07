Paulo Nobre aposta em conversa com Lúcio para acerto com o Palmeiras

SÃO PAULO - O presidente Paulo Nobre quer contar com Lúcio no elenco do Palmeiras em 2014 e para isso pretende ter uma conversa com o jogador antes de fechar negócio. A ideia do dirigente é repetir o que fez com Valdivia este ano e tentar colocá-lo na linha para evitar futuras confusões.

A diretoria palmeirense ficou sabendo que um dos problemas de Lúcio no São Paulo foi a questão disciplinar. Primeiro ele discutiu com o técnico Ney Franco publicamente, e depois internamente desrespeitou Paulo Autuori. Para Nobre, é possível contratar o experiente zagueiro sem que ele apronte no clube.

A tática do dirigente é tentar convencer o jogador de sua importância para o grupo, em postura semelhante à adotada com Valdivia e que os dirigentes entendem ter sido um sucesso, já que o meia passou a atuar mais vezes e se comportou melhor.

O zagueiro aguarda apenas que uma proposta oficial seja feita para se reunir com a diretoria do São Paulo e pedir o desligamento. O Tricolor aceita liberá-lo de graça, desde que o clube interessado fique responsável por 100 % dos seus direitos federativos.

Lúcio tem contrato até dezembro do ano que vem e, além do Palmeiras, existem outros clubes brasileiros e alguns do exterior fazendo sondagens.