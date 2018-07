Paulo Nobre assume responsabilidade por má fase no Palmeiras

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, admitiu nesta quarta-feira ser o responsável pela má fase da equipe, que ocupa a última posição do Campeonato Brasileiro. Em entrevista à TV Globo o dirigente garantiu realizar cobranças no elenco para evitar a queda e garantiu que pretende manter o técnico Dorival Junior até o fim do contrato.

"Se o Palmeiras está nessa situação, eu sou o grande responsável por ser o presidente. Eu que serei o responsável, com a diretoria, de tirar o Palmeiras dessa situação", disse o presidente. O time vem da sua pior derrota na história do Brasileirão, ao perder por 6 a 0 para o Goiás, no último domingo, no Serra Dourada. "Erros aconteceram e precisam ser corrigidos. Obviamente isso é algo interno, que nós fazemos avaliações constantes, e muita coisa se eu pudesse eu teria feito diferente", explicou.

Nobre prometeu reforços de times da Série B, disse que o elenco terá a saída de alguns jogadores e contou que multou Valdivia em parte do salário. O chileno foi expulso na última semana contra o Flamengo por ter pisado no volante Amaral. Além do cartão vermelho, o meia será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por agressão e pode ser desfalque por até 12 jogos.

"Diante de um resultado anormal, a cobrança é diferenciada. Vamos ter uma conversa bem específica com o grupo sobre o que está acontecendo, temos a ideia de enxugar um pouco o elenco", disse o presidente. O primeiro jogador a sair do time foi o volante Josimar, que se transferiu para a Ponte Preta.

O presidente do clube afirmou ainda que pretende manter o técnico Dorival Junior no cargo até o fim do vínculo, em junho de 2015, mesmo que a equipe sofra possíveis maus resultados. "A expectativa com o Dorival é a de que ele tenha muito sucesso, que consiga tirar o Palmeiras nessa situação e que cumpra o contrato até o fim".