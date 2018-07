Paulo Nobre banca Marcelo Oliveira: 'Confio muito nele'

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, afirmou que a competência de Marcelo Oliveira não está em "discussão" apesar dos tropeços do time na reta final do Campeonato Brasileiro. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o dirigente bancou a permanência do treinador um dia depois da derrota para o Vasco, por 2 a 0, no Allianz Parque.

"Não está em discussão a competência do Marcelo, que tem feito trabalhos muito bons. No Coritiba ele chegou a duas finais de Copa do Brasil. No Cruzeiro, ganhou dois títulos (Brasileiros), chegou a outra final. O que posso dizer é que o Marcelo está desenvolvendo um trabalho bem interessante", afirmou Nobre.

Para Nobre, a perda de jogadores por lesão atrapalhou o trabalho de Marcelo. O dirigente citou a contusão grave do volante Gabriel, que 'desmontou' o meio de campo do time. Além disso, o dirigente disse que o Palmeiras perdeu muitos pontos em casa, o que complicou a situação do time no Campeonato Brasileiro, agora mais longe do G-4.

Mesmo assim, Nobre banca o trabalho treinador. "Eu confio muito nele , a diretoria de futebol como um todo também entende que ele é um técnico que está fazendo um trabalho que vai acabar dando frutos", afirmou.