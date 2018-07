Paulo Nobre banca Marcelo Oliveira no Palmeiras: 'Confio muito nele' O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, afirmou que a competência de Marcelo Oliveira não está em "discussão", apesar dos tropeços do time na reta final do Campeonato Brasileiro. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o dirigente bancou a permanência do treinador depois da derrota para o Vasco, por 2 a 0, no Allianz Parque.