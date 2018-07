Paulo Nobre diz que profissionalização será o ponto forte de sua gestão

SÃO PAULO - O pré-candidato à presidência do Palmeiras, Paulo Nobre, visitou a redação do Estado nesta quarta-feira e falou do seu plano de governo caso seja eleito no dia 21 de janeiro do ano que vem, data das próximas eleições do clube. Nobre destacou que a profissionalização será o ponto forte de sua gestão.

"A profissionalização é um resumo do complexo plano de governos que estamos elaborando. Temos de separar o futebol do social em duas coisas independentes e auto sustentáveis. O futebol se profissionalizou nos anos 30, mas só de um lado da bancada, temos de profissionalizar no outro", disse o pré-candidato, que não quer ser chamado de candidato ainda porque sua candidatura não foi homologada.

"A ideia é contratar alguém que viva do futebol apenas e ter vices que vivem no clube desde pequeno e saibam o que o sócio precisa", explicou Nobre, que comemora ver o apoio de boa parte da torcida nas mídias sociais. "Eu sou algo novo. Torcedor quer mudança e é inegável que eu seja a única novidade nesta eleição. Acho que passo credibilidade ao torcedor e isso me dá maior responsabilidade.

A entrevista completa de Paulo Nobre ao Estado você acompanha nesta quinta-feira, no Estado.