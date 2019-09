Ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre diz que VAR 'cheira mal'

O ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, não escondeu a irritação e usou as redes sociais para mostrar a sua ira contra a arbitragem no empate por 1 a 1 do time alviverde contra o Internacional, domingo, no Beira-Rio. Em tom irônico, o ex-dirigente criticou a utilização, segundo ele, errada do VAR e lembrou até a decisão do Campeonato Paulista de 2018.

“Revoltante! Parece brincadeira de mau gosto! Sinceramente, achei que esse recurso extracampo, que CLARAMENTE foi usado de maneira ilegal e decidiu a final do Paulistão de 2018, viesse oficialmente para ajudar e dar credibilidade ao futebol! Hoje, percebo que esse VAR cheira mal!”, escreveu Nobre, em sua página no Twitter.

Em outra mensagem, o dirigente continuou seu protesto. “Sendo oficializado o VAR, ao invés de ajudar a dar credibilidade, cria mais dúvida nos torcedores de quase todos os times! Fora o fato da demora que mata a dinâmica do jogo! Lamentável!”, reclamou.

No Paulistão, o lance que até hoje os palmeirenses reclamam envolveu Ralf e Dudu. O árbitro Marcelo Aparecido marcou pênalti do volante sobre o atacante, mas depois mudou a marcação e anulou a penalidade. O jogo não contava com a utilização do VAR e, embora a arbitragem garante que não houve qualquer interferência externa, os dirigentes palmeirenses tentaram de todas as formas a anulação do jogo, sem sucesso. O Corinthians ganhou o jogo por 1 a 0 no tempo normal e ficou com o título ao bater o rival por 4 a 3 nos pênaltis.

Já neste domingo, a revolta é pela marcação de um toque de mão de Willian. Aos 40 minutos do segundo tempo, quando a partida já estava empatada em 1 a 1, Bruno Henrique recebeu passe de Lucas Lima e fez o gol, mas o árbitro Braulio Machado viu toque de mão de Willian, na origem da jogada, e anulou o lance.

Depois do jogo, o presidente do Palmeiras Maurício Galiotte reclamou do VAR e sugeriu que há um favorecimento ao Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro.