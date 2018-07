Paulo Nobre garante base do elenco da Série B para o centenário do Palmeiras

SÃO PAULO - O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, esteve nos estúdios da TV Estadão nesta quarta-feira, em entrevista exclusiva sobre seis meses de sua administração à frente do clube. Sem rodeios, Paulo Nobre não se recusou a comentar nenhum assunto. Falou de contratações, do futuro da Arena Palestra, dos planos para o centenário do clube em 2014, da dívida financeiras, entre outros assuntos. Confira os principais trechos desta entrevista:

Estadão: Todo presidente tem duas preocupações. Formar um time e cuidar das finanças do clube. Como estão essas duas tarefas depois de seis meses no cargo?

Paulo Nobre: Eu estou atacando essas duas frentes. Não é segredo para ninguém os problemas que encontramos no Palmeiras. Estamos reestruturando as finanças no Palmeiras e cortando gastos. Não podemos esquecer nunca o carro-chefe do Palmeiras, que é o futebol profissional. Dentro das nossas possibilidades, montamos um time para a competição mais importante deste ano, que é a Série B. Não que não queríamos ganhar a Libertadores, longe disso, mas não dá para se planejar para uma competição como essa em 15 dias. O Palmeiras não se planejou para 2013. Estamos tentando fazer o melhor papel possível e estamos nos preparando para a Série B com trocas, empréstimos gratuitos. Agradecemos a todos os times que colaboraram conosco cedendo jogadores para disputarmos a competição.

Estadão: Dá para enxugar a estrutura financeira, aproveitar jogadores talentosos, honrar os pagamentos do clube ao mesmo tempo?

Paulo Nobre: O Palmeiras não tem condições financeiras para dar passos que outros clubes podem dar. O Palmeiras gastava mais do que arrecadava e por isso chegou na situação que chegou. Mas montar um time competitivo é super viável. Eu acredito muito no elenco do Palmeiras, confio muito nesse grupo. Algumas peças que eram desacreditadas pelo grande público hoje têm o respeito do torcedor.

Estadão: Como andam as negociações para o patrocínio master da camisa?

Paulo Nobre: De uma maneira geral, o torcedor palmeirense é muito ansioso, e eu não sou diferente. No Palmeiras, você planta a semente e a cobrança sobre o fruto vem no dia seguinte. As empresas fecham os patrocínios no mês de setembro ou outubro. O Palmeiras começou essas buscas em fevereiro, portanto, fora do prazo. Até agora não conseguimos nada, mas isso não é falta de trabalho da nossa parte.

Estadão: Quando você assumiu a presidência, você falou em investir nos jogadores das categorias de base. O que espera a média e longo prazo desses garotos?

Paulo Nobre: Essa gestão vai levar muito a sério a base. Essa era uma promessa na eleição de 2011 e agora não é diferente. Acredito que a médio e a longo prazo, teremos frutos muito positivos. A curto prazo, só se acontecer algum lance de sorte. O Denoni, por exemplo, é talentoso, mas não teria chances de jogar neste ano, então o emprestamos. E fizemos a mesma coisa com outros para continuarmos monitorando a evolução deles.

Estadão: Com relação a Arena Palestra, qual a previsão do clube de ter sua casa de volta?

Paulo Nobre: A Wtorre tem informações mais precisas, mas acreditamos que no primeiro ou segundo trimestre de 2014, perto de abril, já teremos o estádio pronto. Mas tudo está sujeito a atrasos. Sabemos disso.

Estadão: Quais são os planos para o centenário. Vocês falaram que vão começar as comemorações em agosto. O que já tem preparado de festividades?

Paulo Nobre: O ano do centenário inicia quando o Palmeiras completa 99 anos. No dia 26 de agosto de 2013, inicia-se o centenário, que vai até 2014. Não vou adiantar nada, pois serão surpresas, mas haverá muita coisa.

Estadão: O objetivo do Palmeiras é voltar a Série A. O Palmeiras tem uma comissão técnica e elenco para disputar a Série B, mas é suficiente para a primeira divisão?

Paulo Nobre: Com relação ao Gilson Kleina e a comissão técnica, nós avaliamos a comissão continuamente. Eu garanto ao torcedor palmeirense que para 2014, o elenco será esse, reforçado com contratações pontuais para suprir alguma posição que a comissão técnica acredite estar deficitário.

Estadão: De todos os jogadores que chegaram nesta temporada, o que mais rápido caiu nas graças da torcida foi o Leandro, por ser artilheiro do time. O Leandro, assim como os outros jogadores do Grêmio, ficam para o centenário do Palmeiras?

Paulo Nobre: O acordo era vir cinco jogadores. Existe ainda a possibilidade de um quinto jogador, mas não quero trazer um jogador apenas por trazer. Quero trazer para compensar em alguma posição que esteja deficitária. Abriram possibilidades do Léo Gago e do Rondinelli ficarem mais um ano para compensar a contratação do quinto jogador gremista.

Estadão: Com relação ao programa sócio-torcedor "Avanti", muitos torcedores que não são de São Paulo reclamam que não há muitas vantagens. Há planos para melhorar o programa?

Paulo Nobre: Essa diretoria entende que o programa Avanti não pode ser apenas um facilitador para comprar ingressos em jogos difíceis. Temos de criar uma gama de vantagens que incentivem o consumidor a investir no clube.

Estadão: Com as novas arenas, há uma discussão do aumento de preços dos ingressos. No Maracanã, o preço mais barato é por volta de R$ 100. Foi assim no jogo Flamengo e Botafogo. Na Arena Palestra, a tendência será a mesma?

Paulo Nobre: Eu diria que esta é uma tendência. Eu digo que os preços devem ficar mais caros, só que o sócio-torcedor vai ter um desconto condizente, para que ele tenha um preço mais justo, uma vez que já contribui financeiramente com o clube. O programa Avanti existe para facilitar a vida do torcedor. Com isso, teremos renda substanciais para ajudar o Palmeiras e ter as vantagens que o sócio-torcedor merece.

Estadão: O Palmeiras contratará mais algum jogador neste ano? Como andam as negociações com o Luís Ricardo, da Portuguesa?

Paulo Nobre: Não existe nenhum jogador inegociável no Palmeiras. Da mesma maneira, o elenco não está fechado. Se tiver um ótimo jogador para entrar no elenco, nós iremos atrás. Eu não costumo comentar se estamos negociando com alguém, pois isso alimenta expectativas no torcedor, e a cobrança é muito grande caso ela não se concretize.

Estadão: Como é o relacionamento com os outros presidentes dos quatro grandes de São Paulo? Você absorve algo deles por serem mais experientes no cargo?

Paulo Nobre: Meu relacionamento com eles é pequeno. Mas eu observei muito as últimas gestões do Palmeiras para continuar o que estava dando certo e mudar o que está dando errado. Eu não tenho nenhum problema em copiar algo que esteja dando certo em outro clube de São Paulo.