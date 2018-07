Paulo Nobre garante Dorival no comando do Palmeiras em 2015

O candidato à presidência do Palmeiras, Wlademir Pescarmona, avisou que, se ganhar a eleição no próximo dia 29, não deve manter o técnico Dorival Júnior no comando da equipe. Por outro lado, o presidente Paulo Nobre afirma que não só vai manter o treinador como já fala do futuro com ele.

"O Dorival tem contrato até o fim do Campeonato Paulista. Conversamos com o treinador todas as semanas, tratando vários assuntos, inclusive o elenco do ano que vem", assegurou o dirigente.

Dorival disse na sexta-feira que vai entregar o cargo depois do Brasileiro, seja lá qual for o resultado da eleição, já que considera natural que um novo trabalho tenha início no começo da temporada. Entretanto, ele deixa claro que gostaria de continuar no clube.

Sobre reforços, a diretoria analisa o mercado e, enquanto já faz alguns contatos, tenta também definir a situação de alguns atletas que têm vínculo com o clube só até o fim do ano, como os atacantes Henrique e Diogo e o volante Marcelo Oliveira. Desses, quem parece com a situação mais definida e que deve permanecer é Henrique, artilheiro do time e do Campeonato Brasileiro com 15 gols.

Nobre não fala de reforços, mas garante que os jogadores que serão contratados pelo Palmeiras serão de qualidade. "Uma vez que o jogador vem ao Palmeiras, a gente acredita que tem condições de honrar a camisa. Tenho certeza que o time de 2015 terá condições".

Os jogadores do Palmeiras ganharam dois dias de folga e só retornam aos treinos na terça-feira. Valdivia viajou no sábado, logo depois do jogo, para o Chile, onde vai defender a seleção chilena em dois amistosos. Ele é desfalque para o clássico com o São Paulo, domingo, no Morumbi.