Paulo Nobre já prevê corte de custos e 'recessão' no Palmeiras

SÃO PAULO - Logo em sua primeira entrevista como presidente, e no meio de tantos assuntos, Paulo Nobre adotou um discurso realista que pode não ser o esperado pela torcida do Palmeiras e avisou que vai estudar bem se vale a pena contratar Riquelme, apesar de a negociação já ter sido praticamente acertada por Arnaldo Tirone, que deixou a presidência na segunda-feira.

"O Riquelme é um jogador de renome, mas minhas duvidas são: tem como trazer o jogador pelo o que foi acordado, qual a situação física de e qual a real motivação de ele vir jogar aqui", indagou o novo dirigente do clube. "E saber se [Gilson] Kleina quer contar com ele pra 2013. Gostaria de ter o Riquelme, se a gente souber que ele pode ser útil. Temos que saber se ele é positivo para o Palmeiras como um todo".

Nobre diz não saber o tamanho do rombo financeiro do Palmeiras, e nem com quanto dinheiro poderá contar - o orçamento para 2013 não foi votado na noite de segunda pelos conselheiros. Até por isso o presidente mantém os pés no chão.

"Com certeza vai ser um biênio de recessão. Não é segredo de ninguém que o Palmeiras sofre com problemas financeiros. Mas, para cortar custos temos de avaliar o que vai ser cortado, porque o associado não pode pagar ''o pato'' por más administrações passadas. E nosso carro chefe é o futebol, que não pode ser renegado a segundo plano."

Para não deixar o futebol para trás, Nobre promete separar o departamento do lado social e até formar um novo time. Mas com cuidado. "Quero conversar com o Kleina, para saber se tem algum valor no mercado que ele quer contar e que podemos correr atrás", declarou.

"Com planejamento de marketing é possível trazer valores. É possível ter ousadia, mas com responsabilidade. Não vamos trazer algum jogador sem saber como pagar depois", avisou o novo presidente, que rejeita a figura de "salvador" do clube. "Salvador da pátria não existe. Não existe mágico, existe gente séria. Que vai trabalhar duro para mudar a situação do Palmeiras".

Questionado sobre o futuro do time, Nobre disse contar com Valdivia, com seguidos problemas físicos. "O Valdivia, motivado, é um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. Temos um bom relacionamento com ele e quero um papo franco e direto com ele para tentar reverter esse quadro. Tenho certeza de que ele pode nos ajudar muito na temporada, desde que esteja disposto".