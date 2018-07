Paulo Nobre não se ilude com vitórias do Palmeiras

SÃO PAULO - O presidente Paulo Nobre não se ilude com as três vitórias consecutivas obtidas pelo Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois da goleada imposta sobre o lanterna ABC, por 4 a 1, sexta-feira à noite, no Pacaembu, o dirigente pediu regularidade. "Precisamos manter o mesmo ritmo em todos os jogos para alcançar um bom número de vitórias. É necessário ter uma regularidade."

Um dos motivos pelos quais Nobre não se entusiasma tanto com a sequência de bons resultados é o fato de os adversários batidos estarem nas últimas colocações (América-RN, Oeste e ABC). Um bom desafio se apresenta para o sábado, quando o time de Palestra Itália vai enfrentar o Figueirense, em Florianópolis, quarto colocado com 16 pontos. Com a vitória de sexta-feira, o Palmeiras é o vice-líder, com 18, dois a menos que a Chapecoense.

"É muito bom ver que a equipe está ganhando corpo, entrosamento, mas não podemos nos empolgar com a situação", disse o presidente palmeirense.

O TIME

Para a partida em Santa Catarina, o técnico Gilson Kleina não poderá contar com o zagueiro e capitão Henrique, que vai cumprir suspensão. Vilson, que retorna de artroscopia no joelho, deve entrar na equipe.

O atacante Leandro, que saiu machucado do jogo com o ABC, está recuperado das dores e vai ficar à disposição de Kleina para a importante partida.