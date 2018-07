Paulo Nobre procura investidor para contratar Henrique

Artilheiro do Brasileirão, o atacante Henrique tem contrato de empréstimo com o Palmeiras até dezembro deste ano, mas o clube pretende manter o autor de 15 gols neste campeonato para a próxima temporada. O problema é que, para ficar com ele, o Palmeiras precisará pagar ao Mirassol R$ 2 milhões.

"Os salários estão acertados, está tudo certo. Só falta arrumar um investidor que nos ajude a bancá-lo no Palmeiras", informou o presidente Paulo Nobre, em entrevista à TV Gazeta, no último domingo.

O jogador, assim como todos os outros contratados pelo dirigente, deve renovar com um contrato de produtividade e o Mirassol descarta a possibilidade de fazer um novo empréstimo. Além do Palmeiras, clubes europeus já sondaram o atleta, mas ainda não formalizaram nenhuma proposta oficial.

Henrique já disse algumas vezes que pretende permanecer no clube, mas Nobre terá que achar alguém que pague ao Mirassol. Apesar da dificuldade, o presidente mostra confiança e assegura que vai manter o artilheiro da equipe para a próxima temporada.

"Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e está supervalorizado, mas já temos conversas adiantadas para adquirir parte do Henrique e ele continuar no Palmeiras", assegurou o dirigente, que concorre a reeleição para a presidência do clube. O seu opositor será Wlademir Pescarmona.