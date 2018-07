Paulo Nobre promete endurecer o jogo com Luis Felipe no Palmeiras

SÃO PAULO - O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, promete que não vai deixar o lateral-direito Luis Felipe sair do clube tão fácil. O jogador tem contrato até março e tenta antecipar a transferência para o Benfica, mas o dirigente palmeirense promete jogar duro com o atleta.

"O Palmeiras não quer prejudicar o jogador, mas vai fazer valer os seus direitos. Caráter não se compra. Ou você tem o você não tem e o Palmeiras tem que ver quais são seus direitos. Não quero prejudicar ninguém, mas o Palmeiras não pode ser deixado para trás", disse o dirigente, em entrevista ao Mondo Verde, site especializado em notícias do Palmeiras.

Nobre mostra mágoa com o lateral revelado no clube. Luis Felipe acertou a renovação de contrato para dezembro do ano que vem, mas no momento de redigir o contrato, um funcionário do clube digitou dezembro de 2013, tempo inferior ao contrato atual, que vai até março. Quando percebeu o erro e chamou o atleta para assinar o novo acordo, ele não quis.

"No documento que ele assinou, em um lado está dezembro de 13 e no outro 14, o que mostra que realmente houve um erro. Terá uma discussão jurídica", explicou Nobre, descartando, por enquanto, a possibilidade de negociar com Benfica a antecipação do lateral.