Paulo Nobre reitera apoio a Ricardo Gareca antes de clássico

Antes do clássico contra o São Paulo, neste domingo, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, voltou a dar demonstração de apoio ao trabalho do técnico argentino Ricardo Gareca apesar da sequência ruins de resultados - já são oito jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro.

"Não acredito em troca de técnico a toda hora, por isso você tem de pensar muito em contratar. Nós, do Palmeiras, confiamos muito no trabalho dele, de toda comissão técnica e desse grupo de jogadores", afirmou Nobre em entrevista às emissoras de rádio antes do jogo no Pacaembu.

Nobre também falou sobre os protestos da torcida. O presidente do Palmeiras, o diretor-executivo Carlos Brunoro e o gerente de futebol Omar Feitosa foram alvos constantes das principais torcidas organizadas do clube nos últimos dias.

"O Palmeiras é um terreno fértil para tentar implantar crises. Eu não vou mudar minha opinião, a torcida tem o direito de se manifestar desde que não use violência", disse Nobre.

No sábado, houve protestos em frente à Academia de Futebol e durante a semana também houve manifestações próximos à residência do dirigente. "Houve (protestos) nos arredores da minha casa, mas não houve violência. Se houvesse, a polícia teria agido", declarou o dirigente.