Paulo Nobre sai em defesa de Abel Ferreira e pede para Palmeiras blindar técnico

O que a diretoria do Palmeiras não fez até o momento, partiu do ex-presidente do clube, Paulo Nobre. Em duas redes sociais, o ex-dirigente defendeu o técnico Abel Ferreira das críticas e pediu, como torcedor, que o clube "blinde" o treinador. O português não gostou das cobranças com pichações no muro do clube e ameaçou ir embora "caso seja o problema."

A bronca do torcedor veio após o Palmeiras perder duas taças num intervalo de quatro dias, ambas nos pênaltis. Caiu para o Flamengo na Supercopa do Brasil, e diante do Defensa Y Justicia, pela Recopa Sul-Americana. Os palmeirenses cobraram a saída de alguns jogadores e pediram para Abel Ferreira "acordar."

Irritado, o técnico aumentou o tom após o 0 a 0 com o Botafogo, garantindo que não atravessou o Mediterrâneo para "férias no Brasil". E informou que ninguém quer mais ganhar do que ele. Confiante no trabalho do português, Paulo Nobre resolveu sair em sua defesa.

"A temporada 2020 foi muito atípica, e mesmo sem quase ninguém acreditar (mesmo nós palmeirenses) tivemos resultados espetaculares, graças a SORTE que demos de, no meio de uma temporada que parecia perdida, termos encontrado essa grata surpresa de treinador chamado ABEL! Acredito que ele foi o principal responsável pelos ótimos resultados que acabaram sendo atingidos um ou dois meses atrás", postou o ex-presidente palmeirense, lembrando das taças da Libertadores e da Copa do Brasil.

"Agora uma nova temporada se inicia com uma maratona desumana de jogos (parece até que o Palmeiras está sendo punido pelo seu sucesso na temporada passada, ridículo mas é verdade!). Então espero, como torcedor, que o técnico Abel seja devidamente blindado de TUDO E TODOS para poder se concentrar em só trabalhar, que nisso ele já demonstrou que é bom e entende do assunto, e não perca esse ótimo ambiente que ELE conseguiu construir no clube que ele já se identificou! Grande Portuga! #FICAABEL", concluiu.

SEM TREINO NO PERU?

O Palmeiras viajou para o Peru nesta segunda-feira para o jogo contra o Universitario, na estreia da Libertadores, quarta. Nesta terça, há um treino programado para o País, no CT da seleção peruana, mas autoridades sanitárias estão impedindo os brasileiros de circulação por medidas de combate à covid-19. O clube pode recorrer à Conmebol para ser liberado.

O elenco viajou com desfalques de Gabriel Menino, Veron, Breno Lopes e Lucas Lima, tratando de lesões. A dúvida de Abel Ferreira está na composição do ataque. Rony ainda não sabe quem terá a seu lado, nem se o time manterá três homens de frente.