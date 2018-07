Paulo Paixão confirma troca do Grêmio pelo rival Inter

"O Grêmio foi muito sensível e aceitou. Agora estou pronto para realizar o trabalho no Inter. Sou movido a desafios. Falei com o (Fábio) Koff e o (Paulo) Odone (presidente eleito e atual presidente do Grêmio). Meus pais me ensinaram a sempre que abrir uma porta e não fechar a outra", explicou Paulo, filho de Anderson Paixão, ex-preparador físico do clube tricolor.

Na apresentação de Dunga, na quarta, o treinador já havia revelado o interesse em contar com o preparador, dizendo que "todo treinador deveria trabalhar com o Paulo Paixão". Faltava, porém, conversar com o Grêmio para acertar a liberação. "Sou profissional. O Vanderlei (Luxemburgo) me disse: ''vai lá e trabalha. Se você não gostar, volta''", revelou o profissional, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Paixão, que venceu as Copas do Mundo de 1994 e 2002 com a seleção brasileira, já trabalhou no Internacional em meados da década passada, saindo de lá para trabalhar no CSKA Moscou. Voltou ao País em 2010, para trabalhar no Grêmio, clube no qual já havia trabalhado com Felipão, nos anos 1990, e na virada do século.