Paulo Ricardo quer Flu forte no Brasileirão para buscar virada contra Atlético-PR

O zagueiro Paulo Ricardo pediu que o Fluminense se concentre em acumular vitórias no Brasileirão, para seguir em busca de uma vaga na próxima Copa Libertadores, via G6 da competição nacional, e ficar confiante quando disputar o duelo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O time carioca foi derrotado pelo Atlético-PR por 2 a 0, na partida de ida, disputada na última quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba.

"O foco de todos os jogadores é tentar ganhar o máximo de pontos possíveis nessa reta final de Brasileirão. Se possível, chegar ao G6, por que não? Sabemos que temos capacidade para isso. O principal é ganhar confiança para estar bem no dia 28. Isso vai nos dar muita confiança para tentar essa virada. Nós acreditamos, a torcida acredita, precisamos dessa confiança para buscar o resultado", disse o zagueiro em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, no CT do Fluminense, no Rio.

A equipe carioca está em décimo lugar no Brasileirão, com 40 pontos ganhos, seis a menos do que o Atlético Mineiro, último time entre os integrantes do G6. Pela 33ª rodada do torneio, o Fluminense vai encarar o Sport, em casa, às 19 horas deste domingo. "Eu projeto a vitória, antes de qualquer coisa, precisamos ganhar, somar três pontos, não importa o resultado. Tenho certeza que a torcida também quer isso, vai nos apoiar o tempo inteiro", afirmou Paulo Ricardo.

Para esse próximo duelo, o técnico Marcelo Oliveira terá de lidar com o desfalque de Junior Sornoza, principal meia do elenco. "O Sornoza tem uma característica de armador, tem nos ajudado bastante. Temos um elenco muito bom e essa falta vai ser suprida bem contra o Sport. O Marcelo pode mudar o estilo ou colocar o Daniel", analisou o zagueiro, que confia no apoio dos torcedores até a partida de volta contra o Atlético-PR.

"Acredito que aqui vai ser diferente. Vamos para cima, acreditamos do primeiro ao último minuto e esse é o pacto, nos entregar para buscar essa virada. Não tem nada mais importante que isso. Os torcedores acreditam na gente. Acreditam até o final. Não tem nada mais motivador que isso. Pra mim, é o mais importante. Os torcedores nos mandaram muitas mensagens de apoio", comentou Paulo Ricardo.