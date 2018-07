Sem clube desde que deixou o Bahia, em julho de 2012, técnico Paulo Roberto Falcão fará intercâmbio no Real Madrid a partir desta segunda. O ex-jogador anunciou que embarcará para a Espanha, onde ficará por duas semanas acompanhando o trabalho do técnico Carlo Ancelotti, seu companheiro na Roma nos tempos de jogador.

"Considerando-se que o objetivo deste intercâmbio é ver in loco o que há de melhor no futebol europeu, nada mais óbvio que passar alguns dias no campeão continental e acompanhar a rotina de um dos mais vitoriosos treinadores da atualidade", justificou Falcão.

De acordo com o treinador brasileiro, esta é a quarta vez em três anos que ele vai para a Europa em busca de atualização profissional. Falcão estreou como técnico comandando a seleção brasileira, em 1990, e depois ficou de 1994 a 2011 afastado dos gramados, período em que exercia a função de comentarista. Retomou a carreira de técnico no Inter e Bahia.