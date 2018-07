Paulo Schmitt condena postura da Portuguesa e rejeita 'virada de mesa'

RIO - O procurador-geral do STJD, Paulo Schmitt, criticou a posição da Portuguesa diante do julgamento da punição pela escalação irregular do jogador Héverton. "É rotina do tribunal julgar às sextas-feiras e aplicar punições que são cumpridas no final de semana, a não ser que o atleta esteja acobertado por efeito suspensivo ou outro recurso", disse ao Estado.

O procurador-geral prevê que até o dia 27 de dezembro o caso estará resolvido, inclusive com os recursos após o julgamento marcado para segunda-feira. "O que me causa estranheza é a desinformação. Temos esse fantasma de tapetão e virada de mesa, mas só acontece quando há uma canetada ou se entra pela porta dos fundos. Estamos cumprindo a legislação desportiva. O problema criado é da Portuguesa, não do STJD."