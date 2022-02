Paulo Sousa estreia no comando do Flamengo em Volta Redonda diante do Boavista

O técnico Paulo Sousa vai começar a mostrar seu trabalho no Flamengo, nesta quarta-feira, às 19h15, em Volta Redonda, onde o time da Gávea vai enfrentar o Boavista, pela terceira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

Pela primeira vez, o treinador português vai estar no banco de reservas orientando a equipe, que poderá contar com boa parte dos titulares, ao contrário do que ocorreu nos dois primeiros jogos do Estadual, quando o esquadrão foi formado por atletas da categoria sub-20, que venceram a Portuguesa e empataram com o Volta Redonda.

Ainda sem poder contar com Isla, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, Arrascaeta (todos na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas) e Rodrigo Caio (em recuperação), o técnico Paulo Sousa contará com uma formação forte e que ainda poderá receber o reforço do atacante Marinho, recém-contratado do Santos.

O treinador estreia no Flamengo sob a "sombra" do compatriota Jorge Jesus, que era apontado com o substituto ideal de Renato Gaúcho, demitido no final do ano após o fracasso do time na Copa Libertadores e na Copa o Brasil.

Flamengo e Boavista já se enfrentaram 19 vezes, com 14 vitórias do time rubro-negro, quatro empates e apenas uma derrota. O último confronto terminou empatado por 1 a 1, pelo Estadual do ano passado.

Paulo Sousa tem pressa em ajustar os detalhes da equipe, pois já tem uma decisão marcada para o próximo dia 20, diante do Atlético-MG, na disputa da Supercopa do Brasil, que reúne os vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil - como o time mineiro venceu os dois torneios, o Fla entra como vice do Brasileiro.