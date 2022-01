Novo técnico do Flamengo, Paulo Sousa desembarca no Rio: 'Estou entusiasmado'

Novo técnico do Flamengo, o português Paulo Sousa desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira. Acompanhado de sua comissão técnica, o treinador disse estar "entusiasmado" para iniciar os trabalhos no clube carioca, com o qual acertou contrato até dezembro de 2023.

"Estou muito contente, muito feliz. Desde Portugal já senti o carinho. Durante a viagem, após a viagem... Estou entusiasmado. Não consegui completar o livro que ganhei. Vi muitos jogos da última temporada, não só do Flamengo, mas dos nossos adversários. Dentro da carreira de um técnico, estas possibilidades não acontecem muitas vezes", disse o técnico à FlaTV.

Sousa disse acompanhar a história do Flamengo desde sua época de jogador. "Fui sempre vivendo o Flamengo, mesmo quando era jogador. Quanto se tem a chance de representar um clube desta grandeza, fico muito contente de estar neste projeto. Fiz uma análise do elenco. A qualidade individual não é sinônimo de vitórias e temos que trabalhar mais do que os outros para que a qualidade sobressaia. Na segunda, os jogadores precisam já ter tudo muito bem planejado."

O treinador de 51 anos chegou acompanhado de quase toda a sua comissão técnica. A única ausência foi o auxiliar Victor Sanchez, que testou positivo para a covid-19 e não pôde embarcar. Os demais membros da equipe são o auxiliar Manuel Cordeiro, o preparador de goleiros Paulo Grilo, os preparadores físicos António Gomez e Lluis Sala e o analista Cosimo Cappagli.

Sousa vistiou o CT Ninho do Urubu nesta sexta-feira, onde já encontrou o atacante Gabigol. Mas, ele só deve ter contato com os outros jogadores na segunda-feira, quando está programada a reapresentação dos atletas no CT para iniciar os trabalhos da pré-temporada.