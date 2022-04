Paulo Sousa vê Fluminense melhor e fala em ‘virar a página’ no Flamengo

O português Paulo Sousa foi o primeiro do Flamengo a comentar o vice campeonato carioca diante do Fluminense. O treinador reconheceu a superioridade do adversário, mas já pensa na volta por cima do time na terça-feira, pela estreia da Copa Libertadores.

"Contra o Fluminense, no primeiro jogo, fomos superiores, com volume e qualidade. Hoje, não. Nosso adversário nos criou dificuldades e esteve muito bem. Temos oportunidade de virar a página já na terça-feira. Vamos buscar a vitória. A equipe está trabalhando bem e não merecia esse resultado, mas o futebol é assim", disse o comandante rubro-negro.

Paulo Sousa vê o Estadual como positivo e disse que sai vice-campeão com convicções sobre o elenco e o trabalho que vem sendo realizado no clube.

"O campeonato foi positivo, começando pelo Fabio, que deu oportunidades a jogadores sub-20 em um nível mais elevado. Foi superpositivo. Depois, fomos estabelecendo dinâmicas jogo após jogo. Nossos conceitos, nossos modelos... Queremos ser cada vez mais consistentes. O resultado dá mais convicções. No geral, fomos uma equipe positiva e queremos crescer nessa direção", completou.

Sem tempo a perder, o elenco flamenguista se reapresentará já neste domingo, na Gávea. Na terça-feira o time estreará contra o Sporting Cristal, no Peru, na estreia da Copa Libertadores.

Pressionado, Paulo Sousa sabe que o time precisará dar resposta positiva no torneio continental, visto como ‘obrigação’ pelos torcedores.