Paulo Victor comemora atuação no empate do Flamengo

"Tenho que fazer isso mesmo. Estou aqui para isso. Aproveitei a chance mais uma vez e mostrei o meu trabalho. Espero ter mostrado a qualidade necessária para servir ao Flamengo", disse o goleiro, que foi o destaque da equipe reserva do Flamengo contra o Macaé.

Já o zagueiro Gustavo avaliou que o Flamengo poderia ter conseguido um resultado melhor se não tivesse desperdiçado as chances de gol que teve no segundo tempo. "Criamos boas oportunidades no segundo tempo, bem mais do que no primeiro. Mas, infelizmente, a bola não entrou. Saímos com um empate, mas temos que ficar tranquilos. Bola para frente", afirmou.

O atacante Negueba lamentou o tropeço do Flamengo, mas prometeu que a equipe não vai se abater com o resultado negativo. "Infelizmente não veio o resultado hoje. Mas temos que seguir trabalhando para estar preparados para os próximos jogos", disse.

Com o empate, o Flamengo está com quatro pontos na Taça Guanabara e volta a jogar pelo primeiro turno do Campeonato Carioca na próxima sexta-feira, no Engenhão, contra o Olaria. Dois dias antes, a equipe recebe o Real Potosí, também no Engenhão, pela fase preliminar da Libertadores.