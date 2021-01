Paulo Victor completa 100 jogos e garante: 'O Grêmio só pensa em ser campeão'

Apesar do empate sem gols do Grêmio com o Fortaleza, neste sábado, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 29.ª rodada, o goleiro Paulo Victor ratificou que o clube continua com a mesma disposição de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.

"Às vezes parece que nós queremos deixar de lado algum campeonato, mas aqui no Grêmio, o Renato (Gaúcho) nos cobra muito. Nós entramos para brigar por todos os títulos. Antes eram três competições, agora são duas - Brasileiro e Copa do Brasil -, mas vamos trabalhar só focando neste objetivo", disse o goleiro, que completou a marca de 100 jogos com a camisa do clube tricolor gaúcho.

Sobre a marca, não escondeu a satisfação. "Atuar sem vezes por uma camisa do peso do Grêmio é algo para se ter orgulho. Isso vai ficar marcado na minha memória para sempre. É algo gratificante e só me motiva a continuar trabalhando cada vez mais para ajudar o grupo", completou.

Aos 33 anos, Paulo Victor está no clube desde 2017 e mantém a confiança de ainda festejar títulos nesta temporada atípica, que começou em 2020 e só vai terminar em fevereiro de 2021 devido à pandemia de covid-19. "Nós tivemos 160 dias sem nenhuma folga semanal. É algo anormal, mas que o elenco levou na base da união, do trabalho e do planejamento da comissão técnica", explicou o goleiro.

Para o atacante Pepê, que marcou um gol aos 45 minutos do primeiro tempo, e viu o lance ser anulado aos cinco minutos de consulta ao VAR, isso faz parte do jogo. "Foi um lance muito rápido, que nem eu mesmo vi minha posição. Mas existe a tecnologia, então é ficar quieto e seguir em frente", resumiu. Lançado por Churín, ele saiu em disparada e dentro da área deu um toque por cobertura sobre o goleiro Felipe Alves. Um golaço, porém invalidado.